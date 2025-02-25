نيمار: سخروا مني.. فعاقبتهم بالتسجيل من "ركنية"

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كشف الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، الأحد، بعد قيادة سانتوس للفوز 3-صفر في بطولة باوليستا، أن جماهير إنتر دي ليميرا استفزته ليسجل أول هدف من ركلة ركنية في مسيرته.

وسجل نيمار هدفا من ركلة ركنية في الدقيقة 27، بتسديدة بقدمه اليمنى ارتطمت بالقائم البعيد واستقرت في المرمى.

وكما قدم اللاعب البالغ من العمر 33 عاما تمريرتين حاسمتين لتيكينيو سواريس الذي سجل هدفين في الشوط الأول.

وقال نيمار لشبكة تي إن تي سبورتس: لقد سخروا مني وقلت، الآن أنا من سيسجل الهدف.

كما سخر مشجعو الفريق المضيف من نيمار في الدقيقة التاسعة عندما تقدم لتنفيذ ركلة ركنية، ورد مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق بالإشارة إليهم بالغناء بصوت أعلى قبل تمرير الكرة لسواريس ليسجل الهدف.

وقال نيمار على وسائل التواصل الاجتماعي: أعظم متعتي هي لعب كرة القدم.

وأضاف نيمار، الذي ترك نادي الهلال السعودي الشهر الماضي ليعود إلى نادي طفولته، الأسبوع الماضي إن سانتوس يساعده على "إعادة اكتشاف كرة القدم، وإعادة اكتشاف الفرح".