يونايتد يفصل الموظفين.. ويقرر إيقاف "التبرعات"

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أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين عزمه إلغاء ما بين 150 و200 وظيفة ضمن إصلاحات تهدف لتحقيق الأرباح بعد سنوات من الخسائر المالية، وذلك بعدما ألغى النادي 250 وظيفة العام الماضي.

وأجرى النادي عمليات إعادة هيكلة كبيرة وخفض النفقات منذ استحواذ الملياردير البريطاني جيم راتكليف على 25 في المئة من أسهم النادي العام الماضي وتولى مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في محاولة لتحسين أوضاعه الرياضية.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن يونايتد، بطل إنجلترا 20 مرة، خسائر سنوية للمرة الخامسة تواليا بعد إخفاقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا التي تدر أرباحا كبيرة.

وقال عمر برادة الرئيس التنفيذي للنادي في بيان: لقد خسر النادي الأموال على مدار السنوات الخمس الماضية، وهذا لا يمكن أن يستمر.

وقال مصدر مقرب للنادي لرويترز إن خطة إعادة الهيكلة تتضمن إلغاء وجبة الغذاء المجانية للعاملين في أولد ترافورد من المقصف لتوفير أكثر من مليون جنيه إسترليني.

وتابع أن التبرعات الخيرية للنادي ستركز على مؤسسة مانشستر يونايتد وجمعية مانشستر يونايتد للمشجعين ذوي الإعاقة في حين سيتوقف عن التبرع لأعمال خيرية أخرى.

وقال برادة "في نهاية هذه العملية، سنتمكن من بناء ناد لكرة القدم أكثر مرونة واستدامة من الناحية المالية".

وكان النادي قد أقر الأسبوع الماضي أنه يواجه صعوبات بعدما أعلن خسائر صافية معدلة وصلت 6.2 مليون جنيه في الربع الثاني.

واستحوذ راتكليف على حصة في النادي مقابل 1.2 مليار جنيه إسترليني العام الماضي ما أثار حماس المشجعين لكن تبدد هذا التفاؤل لسوء النتائج داخل الملعب.