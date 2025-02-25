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"ابتعد عنه".. "رعب" في ليفربول من محادثة صلاح وغوارديولا

25
FEBRUARY
2025
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أبدت جماهير ليفربول الإنجليزي قلقها من محادثة الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي والنجم المصري محمد صلاح بعد مباراة الفريقين يوم الأحد، إذ تخشى أن يكون الأول يحاول إقناع الثاني بالانضمام إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي في السنوات الأربع الأخيرة.
 
وواصل صلاح مستوياته المميزة مع ليفربول بعدما سجل وصنع الفوز 2-0 على مانشستر سيتي، ليبتعد فريقه بفارق 11 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.
 
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير صلاح وغوارديولا الجدل بحديثهما، إذ كشف قارئ شفاه محترف في ديسمبر 2022 أن المدرب الإسباني تمنى التوفيق لنجم ليفربول بعدما سجل في مرمى فريقه.
 
والتقطت الكاميرات غوارديولا وهو يتحدث مع صلاح عقب المباراة، ما أدى إلى شعور بعض جماهير ليفربول بالقلق، في ظل قرب انتهاء عقد النجم المصري مع فريقه.
 
وكتب أحد مشجعي ليفربول عبر منصة إكس تعليقاً على مقطع الفيديو: بيب غوارديولا، لا تفعل أشياء سيئة. بينما قال آخر: بيب يقدر لاعبي النخبة مثل صلاح، وعلق مشجعاً آخر: ابتعد عنه.
 
وأفادت صحيفة "تايمز" البريطانية أن غوارديولا وصلاح دخلا "في محادثة عميقة" بممر ملعب الاتحاد بعد المباراة، إذ عانقه مدرب سيتي مرتين.
 
وأضاف التقرير: لا بد أن غوارديولا بذل جهدًا لعدم "خنقه" بعد الأداء الرائع الذي قدمه ضد فريقه.
 
 
ولطالما أثنى غوارديولا على صلاح رغم تفوق الأخير في مبارياته أمام الفرق التي يدربها الإسباني، إذ صرح بيب مؤخراً: صلاح قام بالفعل بأشياء ممتازة لسنوات عديدة في أصعب دوري في العالم.
 
وقال غوارديولا سابقاً: ما سأقوله ليس شيئًا جديدًا، الجميع يعرف أن صلاح لاعب استثنائي، يشكل تهديدا لا يصدق علينا.
 
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