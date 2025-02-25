هل محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ البريميرليغ؟.. الإجابة هنا

A + A -

منذ انضمامه إلى ليفربول، أظهر صلاح مزيجًا فريدًا من السرعة والدقة والإبداع، واليوم أصبح "الفرعون" ثالث هداف في تاريخ النادي، وهو إنجاز يتجاوز حدود الإحصاءات ليُظهر إرادة وثبات نجم عالمي، وفق موقع فوتبول 365.

نجح الدولي المصري في تسجيل 241 هدفًا، وصنع 109 تمريرات حاسمة في 385 مباراة مع ليفربول، ليتجاوز بذلك حدود الـ 318 هدفًا في 636 مباراة مع النادي.

بعد ضربة حاسمة أمام مانشستر سيتي، جاء صلاح في مرتبة تتخلف فقط عن أيقونتي النادي إيان رش وروجر هانت، فيما يُظهر أحدهم نسبة أهداف أفضل (1.56).

أرقام قياسية وإحصائيات مثيرة

يمتلك صلاح 182 هدفًا في الدوري الإنجليزي، مما يجعله أفضل لاعب أفريقي هدافاً في تاريخ الدوري. كما يحتل المرتبة السادسة بين أفضل هدافي الدوري الإنجليزي على الإطلاق، في حين يُعد اللاعب النشط الأعلى ضمن القائمة.

وحقق النجم المصري أكثر من 30 هدفًا في خمسة من مواسمه الستة مع ليفربول، مع تسجيله رقم 44 في موسم 2017/18 كأعلى رقم له في موسم الظهور الأول للنادي.

وخارجيا، يمتلك صلاح رقمًا مميزا بـ 79 هدفًا خارج أرض الأنفيلد، وهو رقم لم يحققه أي لاعب آخر في تاريخ ليفربول.

وسجل "الفرعون" هدفه الـ100 على أرض الأنفيلد في مباراة ليستر، وأصبح بذلك الثامن في الدوري الإنجليزي الذي يصل إلى هذه العلامة في ملعبه. كما حطم رقماً تاريخياً بتسجيله وتقديمه تمريرة حاسمة في 37 مباراة، متفوقًا على رقم وين روني السابق.

مع الكرة الدولية

ومع منتخب الفراعنة، أضاف صلاح إلى خزائنه 58 هدفًا في 101 مباراة مع منتخب مصر، مما يعكس تألقه على المستويين المحلي والدولي.

بطولات وألقاب

حصد صلاح تسعة ألقاب خلال مسيرته الاحترافية، بما في ذلك الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب ألقاب أوروبية وعالمية أخرى.

سجلات القارة الأوروبية

يمتلك الرقم القياسي في تسجيل الأهداف في البطولات القارية مع ليفربول (50 هدفًا)، كما حقق أسرع هاتريك في تاريخ دوري الأبطال – هاتريك سجل خلال 6 دقائق و12 ثانية كبديل عن اللاعب المعتاد.