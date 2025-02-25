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فيديو.. مرسيدس تعلن سيارتها "الأسطورية الجديدة" لفورمولا وان

25
FEBRUARY
2025
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كشف فريق مرسيدس اليوم الاثنين، عن سيارته الجديدة لموسم 2025 من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 قبل ظهورها الأول على المضمار خلال التجارب التي تسبق الموسم والتي تستضيفها البحرين هذا الأسبوع.
 
وأوضح مرسيدس في بيان "تعتمد سيارة دبليو 16 على الدروس المستفادة من سابقتها، مع إدخال تغييرات كبيرة قبل الموسم الأخير من هذه المجموعة من اللوائح".
 
وجرى الكشف بالفعل عن تصميم السيارة، والذي يتشابه إلى حد كبير مع نسخة 2024 لسيارة مرسيدس، مع مزيج من الفضي والأسود والأزرق المخضر، الأسبوع الماضي خلال مراسم إطلاق السيارات الجديدة لموسم 2025 لفورمولا-1 في لندن.
 
وقال توتو وولف رئيس مرسيدس "نفتتح عصرا جديدا في قصة فريقنا ومرسيدس أيه أم جي لسباقات السيارت في 2025 ، نبني على الإرث المذهل لتراثنا، ونتوق إلى بداية التسابق".
 
وستكون هذه هي المرة الأولى منذ 2013 التي يخوض فيها مرسيدس موسم فورمولا- 1 دون السائق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات والذي انتقل إلى فيراري.
 
ويخوض جورج راسيل الموسم الرابع مع مرسيدس وسيتعاون مع كيمي أنتونيلي.
 
وقال راسيل "كفريق نحن متحمسون للغاية للتطور مقارنة بالموسم الماضي، هناك طاقة هائلة في المصانع في براكلي وبريكثورث، لذا أنا متحمس للذهاب إلى المضمار".
 
من جانبه، أوضح انتونيلي أنه "متحمس للغاية لتسجيل ظهوري الأول في فورمولا- 1 هذا الموسم"، مضيفا "كنت أعمل بقوة خلال الشتاء من أجل الاستعداد بأفضل شكل ممكن، وال ن لا أطيق الانتظار من أجل الانطلاق".
 
وتبدأ تجارب البحرين الأربعاء المقبل وتستمر حتى الجمعة قبل انطلاق الموسم في 16 مارس في أستراليا.
 
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