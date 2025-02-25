أوزيل يقتحم عالم السياسة التركية من بوابة حزب أردوغان

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انتُخب النجم الألماني السابق مسعود أوزيل في المجلس المركزي لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأصبح نجم ريال مدريد وآرسنال السابق، عضواً في المجلس المركزي المسؤول عن اتخاذ القرارات في حزب العدالة والتنمية، خلال المؤتمر الذي عُقد في أنقرة، وأُعيد خلاله انتخاب إردوغان، للمرة التاسعة رئيساً للحزب المحافظ والموجود في السلطة منذ عام 2002.

يذكر أن أوزيل اختار أردوغان كشخصه المفضل خلال حفل زفاف بطل أوروبا 2019 على ملكة جمال تركيا السابقة أمينة غول.

وكان أوزيل، الذي يُعد رمزاً لألمانيا متعددة الثقافات، قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي؛ على خلفية الانتقادات التي تعرَّض لها، متهماً الاتحاد الألماني لكرة القدم بالعنصرية.