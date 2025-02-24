البرتغاليون: جيسوس عاش "كابوساً".. واللقب بات بعيداً

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سلطت الصحف البرتغالية الضوء على الخسارة الثقيلة التي تلقاها الهلال بنتيجة 4-1 أمام اتحاد جدة، مشيرة إلى أن فريق المدرب جورجي جيسوس عاش ليلة "كابوسية" وبات بعيداً عن سباق لقب دوري روشن السعودي.

ويتصدر اتحاد جدة الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال حامل اللقب.

وقالت صحيفة "Jornal de Notícias" إن الهلال بقيادة جيسوس أصبح بعيداً عن سباق المنافسة على لقب الدوري السعودي بعد الخسارة 4-1.

وأشار تقرير لصحيفة "A Bola" أن الفرنسي كريم بنزيمة أكمل "الكابوس" للمدرب البرتغالي حين سجل هدف الاتحاد الرابع، مضيفة: هذه أكبر هزيمة يتعرض لها جيسوس في مسيرته مع الهلال، حيث لم يخسر بفارق ثلاثة أهداف من قبل.

وعنونت شبكة "سي إن إن" البرتغالية: الاتحاد المتصدر يسحق الهلال بقيادة جيسوس ويبعده عن لقبه الثاني على التوالي.

واستخدمت صحيفة "أو جوغو" نفس العنوان مضيفة أن فريق البرتغالي دانيلو بيريرا لاعب بورتو السابق تفوق على فريق جيسوس وبات أقرب من اللقب.

أما صحيفة "ريكورد" فقالت: الهلال بقيادة جورجي جيسوس يتعرض لهزيمة ثقيلة أمام الاتحاد ويبتعد أكثر عن لقب الدوري السعودي. بينما عنون موقع "نوتيسياس دي مينوتو": الهلال يسقط أمام الاتحاد وجيسوس يرى اللقب بعيداً.