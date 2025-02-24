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قائد أرسنال: الخسارة أمام وست هام "ضربة موجعة"

24
FEBRUARY
2025
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أكد النرويجي مارتن أوديغارد، قائد فريق أرسنال أن الخسارة أمام وست هام كانت بمثابة ضربة موجعة لأمال الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
 
وفشل أرسنال فشل في مواصلة الضغط على المتصدر ليفربول، وذلك بعدما قدم أداء سيئا في ملعب الإمارات، حيث سجل جاريد بوين لاعب ويستهام هدف الفوز بالمباراة قبل نهاية الشوط الأول.
 
ولكن مع عودة أرسنال للعب في مواجهة نوتنغهام، صاحب المركز الثالث يوم الأربعاء، قال أوديغارد: لا يوجد وقت للشعور بالأسف على أنفسنا، يجب علينا مواصلة العمل ولا يزال هناك العديد من المباريات لخوضها والشيء الأهم هو الفوز في المباراة المقبلة والعمل انطلاقا من ذلك.
 
وتابع أوديغارد: نحن محبطون حقا الأمر يبدو وأنه كانت هناك فرصة جيدة أمام وست هام لكن الأداء بشكل عام لم يكن جيدا بالقدر الكافي.
 
وتسببت الهزيمة في توسيع الفارق بين أرسنال وليفربول المتصدر إلى ثماني نقاط، وسيكون لدى الأخير فرصة توسيع الفارق إلى 11 نقطة مع بقاء 36 نقطة متبقية من 12 مباراة في حال فوزه على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، اليوم الأحد.
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