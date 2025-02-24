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تيباس يواصل هجومه على ريال مدريد: نادٍ يبكي بلا توقف

24
FEBRUARY
2025
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واصل خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني هجومه على ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، مشيراً إلى أن النادي العاصمي يجيد البكاء دائماً.
 
وقال تيباس في تصريحات نقلتها "آس" الإسبانية: كان هناك الكثير من الجدل حول التحكيم في الأسابيع الأخيرة، ريال مدريد يسعى لإثارة الجدل عبر قناته التليفزيونية، وينشر قصصاً كاذبة تشكك في كرة القدم بأكملها.
 
وأضاف: جميع الأندية تشتكي وتتذمر، لكن مدريد يقوم بذلك بشكل أكبر، الأمور أصبحت عدوانية ولفظية، ومتلاعب بها، أعرف الكثير من مشجعي ريال مدريد الذين لا يتفقون مع ذلك.
 
وزاد: ريال مدريد نادٍ متذمر، يبكي دائماً. يبكون في عطلة نهاية الأسبوع، وسوف يبكون في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، والحديث يدور دوماً حول المؤامرة.
 
وتحول تيباس للحديث عن بيريز قائلا: كرة القدم التي يقدمها فلورنتينو تخدع الناس، إنه يمثل كرة الأغنياء. يريد أن يقرر كل شيء، بما في ذلك الأموال التي يتم توزيعها، بعض مشجعي ريال مدريد يرتكبون خطأ بتبجيل كل ما يفعله فلورنتينو، والقول إن كل شيء على ما يرام.
 
وختم: يجب أن يكون لجماهير ريال مدريد رأي مستقل، أشعر بسعادة عندما يفوز ريال مدريد، لقد كنت سعيداً جداً عندما فاز بدوري أبطال أوروبا، أنا من مشجعي ريال مدريد، ولست من مشجعي بيريز.
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