شاهد.. ميسي "يشتم" حكماً ويعتدي عليه

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كشفت تقارير صحافية إسبانية أن ليونيل ميسي وجه إهانات لحكم مباراة إنتر ميامي أمام نيويورك سيتي يوم الأحد، كما أظهرت اللقطات أن اللاعب الأرجنتيني جذب الحكم من رقبته عقب المباراة.

وتعادل إنتر ميامي 2-2 مع نيويورك سيتي، لكن لاعبي الأول بدوا غاضبين بشدة.

وانتشرت مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر ميسي وهو يتعرض على الحكم بشدة قبل أن يمنحه الأخير بطاقة صفراء، لكن الأرجنتيني استمر في اعتراضه وذهب إلى الحكم المساعد ثم جذبه من رقبته عقب المباراة، إذ أثارت اللقطة جدلاً واسعاً في تصرف غير معتاد للاعب برشلونة السابق.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي كان غاضبًا بشكل واضح من الحكم بعدما انتهت المباراة، ووبخه على عدة قرارات أضرت بفريقه خلال المباراة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ميسي قال للحكم: أنت جبان.

ولعب إنتر ميامي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 21 بعد طرد توماس أفيليس، ونجح الفريق في إدراك التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.