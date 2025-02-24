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مصر تتسمر أمام التلفاز.. صلاح ضد مرموش في قمة "الأخوة"

24
FEBRUARY
2025
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تغنت الصحافة البريطانية بالنجمين المصريين محمد صلاح وعمر مرموش، قبل مواجهتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتوقعت أن تكون "مصر بأكملها" أمام شاشات التلفاز، لمشاهدة الموقعة الكبيرة مساء الأحد.
وقال تقرير للغارديان، إن مواجهة صلاح ومرموش في لقاء ليفربول ومانشستر سيتي فريدة من نوعها، حيث إنها المرة الأولى التي يواجه فيها صلاح لاعبا مصريا، يعتبر نجما في فريق ينافسه على اللقب.
 
وسبق لصلاح أن واجه محمد النني في أرسنال ومحمود حسن تريزيغيه وأحمد المحمدي في أستون فيلا.
 
ولم يبخل صلاح بالمديح لزميله المصري مرموش، ووصفه "بالأخ الصغير"، خلال مقابلة مع قناة سكاي الألمانية قبل أيام.
 
من جهته، قال الإعلامي الرياضي المصري حامد وجدي للغارديان: "الجميع في مصر متحمس لمشاهدة المباراة، خاصة أنها مواجهة كبيرة بين أكبر فريقين في إنجلترا.. هذه المباراة بين مصريين يلعبان لفريقين يتنافسان على لقب الدوري الإنجليزي".
 
وأكد وجدي: "مرموش يقدم أداء جيدا، وهناك حديث كثير في مصر والعالم العربي عن مرموش كخليفة لصلاح في الدوري الممتاز وقادر على تجاوز إنجازات صلاح في المستقبل".
 
وتأتي مباراة قمة الدوري الإنجليزي بعد يوم من ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك، والذي سيتيح فرصة لأكبر عدد ممكن من الجماهير المصرية للمشاهدة.
 
وأضاف وجدي: "في الماضي كانت المقاهي تزدحم في كافة المسابقات بسبب تألق صلاح، والآن ستتضاعف الأعداد بسبب وجود مرموش. أعتقد أن عدد المشاهدين في مصر لن يقل عن 10 ملايين، خاصة أن عدد السكان يتجاوز 100 مليون والشعب يحب كرة القدم".
 
هذا الرقم قد يتجاوز الرقم القياسي لنسبة المشاهدة لمباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز على محطة سكاي سبورتس، والتي وصلت 4.5 مليون مشاهد.
 
وبالرغم من أن لقاء القمة سيشغل الشارع الرياضي الإنجليزي، إلا إنه قد يشغل الشارع المصري بشكل أكبر، ليلة الأحد، لأنه سيجمع "الأخوة" صلاح ومرموش.
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