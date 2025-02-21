فينيسيوس يوبخ زميله بسبب مرموش

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وبخ فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، زميله في الفريق كامافينغا الذي تدخل بشكل عنيف على المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الأربعاء.

وسجل النجم الفرنسي كيليان مبابي "هاتريك" ليقود فريقه ريال مدريد الإسباني إلى الفوز 3-1 على ضيفه مانشستر سيتي في الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد ذهاباً 3-2، قبل أن يتألق النجم الفرنسي كيليان مبابي ويسجل 3 أهداف ويقود البطل القاري 15 مرة إلى العبور للدور اللاحق.

وشارك كامافينغا في آخر 12 دقيقة من المباراة، عندما دخل بديلا لداني سيبايوس وكانت النتيجة 3-0، وكانت المواجهة محسومة بالفعل، لكنه وضع وجوده في دور الـ 16 في خطر بسبب تدخلاته المفرطة.

وكان الدولي الفرنسي سيواجه خطر الغياب عن ذهاب دور الـ 16 حال حصوله على بطاقة صفراء، وهو ما حدث مع زميله الإنجليزي جود بيلنغهام الذي لن يلعب المواجهة المقبلة لريال مدريد.

وبعد نهاية المباراة، اقترب فينيسيوس من كامافينغا ليوبخه على المخاطرة كثيرا رغم أن النتيجة كانت محسومة بالفعل، إذ ارتكب لاعب ريال مدريد خطأ على مرموش كان من الممكن أن يكلفه بطاقة صفراء ويحرمه من المشاركة في ذهاب ثمن النهائي، لذلك وبخه النجم البرازيلي.