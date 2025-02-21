رغم الأجواء الباردة.. ميسي يشارك ويقود إنتر ميامي للفوز

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سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا في الدقيقة 56 ليقود إنتر ميامي للفوز على سبورتنغ كانساس سيتي 1-0 مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت غرينتش)، في ذهاب الدور الأول من كأس دوري أبطال الكونكاكاف لكرة القدم.

ولم يتمكن الفريقان من اللعب بشكل جيد بسبب صعوبة الأرضية الصلبة والزلقة طوال معظم المباراة التي حضرها 178ر15 مشجعا في ملعب "تشيلدرنز ميرسي بارك".

وكانت درجة الحرارة وقت المباراة 3 درجات فهرنهايت (16 درجة مئوية تحت الصفر) ، وكانت هناك رياح بسرعة 9 أميال في الساعة، مما جعل الإحساس بالبرد أقوى.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في ميامي.