قضية "القبلة".. تغريم روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي وتبرئته من الإكراه

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غرّمت محكمة إسبانية الخميس رئيس اتحاد كرة القدم السابق لويس روبياليس 10800 يورو (11300 دولار) بتهمة الاعتداء الجنسي، بعد تقبيله المهاجمة جيني هيرموسو على شفتيها عقب التتويج بلقب كأس العالم للسيدات 2023.

لكن المحكمة برأته مع ثلاثة متهمين آخرين، بينهم المدرب السابق خورخي فيلدا، من تهمة الإكراه وممارسة الضغوط على هيرموسو، لإقناعها بالتقليل من شأن الحدث.

وكانت النيابة العامة طالبت بسجن روبياليس سنتين ونصف السنة: سنة بتهمة الاعتداء الجنسي بسبب القبلة القسرية و18 شهرا بسبب إجبار اللاعبة على التقليل من أهمية الحدث من خلال ممارسة الضغوطات عليها.

وأجبرت فضيحة تقبيل هيرموسو على شفتيها خلال مراسم تسليم الميداليات عقب التتويج في أستراليا، روبياليس على الاستقالة في سبتمبر من العام عينه بعد إيقافه من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) والضغوطات الكبيرة التي تعرض لها من كل أصقاع العالم على خلفية ما اعتُبر انتشار الثقافة الذكورية والتمييز الجنسي في الرياضة.

وقالت هيرموسو إنها لم توافق على القبلة، بينما نفى روبياليس ارتكاب أي خطأ مؤكدا أنها كانت بالتراضي.

وأوضحت اللاعبة البالغة 34 عاما في اليوم الأول من المحاكمة الشهر الحالي إنها شعرت بـ"قلة احترام" بعد القبلة القسرية "التي لم يمكن يجب أن تحدث في أي بيئة اجتماعية أو عمل".

واعترف روبياليس (47 عاما) بأنه "ارتكب خطأ" على منصة التتويج وأن سلوكه "لم يكن مناسبا"، قائلا إنه كان ينبغي أن "يلعب دورا مؤسسيا أكثر"، لكنه نفى ارتكاب أي إساءة.

كما أكدت محاميته أولغا مارتينيس الأسبوع الماضي أنه كان هناك "موافقة" وأن تصرُّف موكلها رغم كونه "غير لائق" لا يمكن اعتباره "جريمة".