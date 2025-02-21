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هالاند يسابق الزمن للحاق بمواجهة ليفربول

21
FEBRUARY
2025
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يسابق النجم النرويجي إرلينغ هالاند الزمن من أجل اللحاق بلقاء فريقه مانشستر سيتي المرتقب مع ضيفه ليفربول، يوم الأحد القادم، في قمة مباريات المرحلة الـ26 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وبقي هالاند، الذي سجل 27 هدفًا هذا الموسم بمختلف المسابقات، على مقاعد البدلاء خلال خسارة فريقه 1-3 أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، في إياب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تسببت في خروج الفريق السماوي مبكرا من المسابقة القارية، التي توج بها عام 2023.
 
وخرج هالاند من الملعب بسبب مشكلة في الركبة في الدقائق الأخيرة من فوز مانشستر سيتي 4-صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد، يوم السبت الماضي، في مباراته الأخيرة بالمسابقة، لكن الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب الفريق، قلل في البداية من مخاوف حدوث انتكاسة خطيرة.
 
وأثيرت الشكوك بشأن مدى خطورة إصابة هالاند، بعدما غاب عن اللعب أمام الريال، وبينما قال غوارديولا إن الفحوصات كانت جيدة، كشف لاحقا أن المهاجم شعر قليلا بعدم الراحة أثناء صعود الدرج.
 
ويأمل هالاند في التعافي سريعا من الإصابة لاسيما في ظل منافسته على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني بقائمة الهدافين حاليا برصيد 19 هدفا، متأخرا بفارق 5 أهداف عن النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول.
 
وربما تؤثر مباراة مانشستر سيتي وليفربول على سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم والمعركة على المراكز الأربعة الأولى في ترتيب البطولة، المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.
 
ويتصدر ليفربول ترتيب المسابقة برصيد 61 نقطة من 26 مباراة، متفوقا بفارق 8 نقاط على أقرب ملاحقيه أرسنال، الذي خاض 25 لقاء فقط، فيما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، بفارق نقطة واحدة أمام بورنموث وتشيلسي، صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب.
 
كما تحوم الشكوك أيضا بشأن مدى جاهزية جون ستونز، لاعب سيتي، لمواجهة ليفربول، حيث سيتم تقييم حالته بعدما اضطر للخروج في الدقائق الأولى من عمر مباراة الريال، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
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