كلاسيكو الاتحاد والهلال يحبس أنفاس الجماهير السعودية

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تنطلق يوم الخميس، منافسات الجولة الـ21 (جولة يوم التأسيس) من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين (روشن)، والتي تشهد مواجهات قوية ومثيرة على رأسها القمة الكبيرة بين الاتحاد والهلال.

وعلى الرغم من أن قمة الاتحاد والهلال تخطف أنظار الجماهير والإعلام، ستشهد هذه الجولة مواجهات قوية ومثيرة تشعل من أجواء الدوري الذي تحولت جولاته إلى "مباريات كؤوس".

وتقام الخميس 3 مباريات في افتتاح الجولة، حيث يلتقي الفتح مع العروبة، والفيحاء مع الخليج، فيما يستقبل الرياض ضيفه الرائد.

ويدخل الفتح والعروبة مواجهتهما رافعين شعار مواصلة الانتصارات، إذ أن الفتح، الذي فاز في الجولة الماضية أمام الاتفاق، يأمل في مغادرة المركز الأخير الذي لا يزال يحتله برصيد 13 نقطة، ولكن بفارق الأهداف عن الوحدة، في المقابل، حقق العروبة انتصارين ثمينين في آخر جولتين رافعا رصيده لـ 20 نقطة في المركز الـ 13 ويبحث عن فوز جديد يبعده عن منطقة الخطر.

ويستقبل الفيحاء ضيفه الخليج سعيا لمواصلة الانتصارات والتقدم في الترتيب حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 19 نقطة، بينما يبحث الخليج عن استعادة الانتصارات والتقدم في الترتيب بعد تراجعه للمركز التاسع وفي جعبته 27 نقطة.

وفي ختام مباريات الخميس، يلتقي الرياض مع ضيفه الرائد، حيث يدخل الرياض اللقاء منتشيا بتعادله أمام الهلال والذي عزز به موقعه في المركز السابع برصيد 29 نقطة، بينما يعيش الرائد موسما صعبا حيث خسر في خر 9 مواجهات ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز 16.

وتتواصل الجمعة، منافسات الجولة حيث يلتقي ضمك مع الأهلي، القادسية مع الأخدود، فيما يستقبل النصر ضيفه الاتفاق.

ويحل الأهلي ضيفا على ضمك بحثا عن استعادة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام النصر ليتجمد رصيد الفريق عند 38 نقطة في المركز الخامس، بينما تجنب ضمك الخسارة في خر 4 جولات ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية لتعزيز موقعه في منطقة الأمان حيث يتواجد في المركز الـ11 برصيد 24 نقطة.

ويلتقي القادسية ضيفه الأخدود في مهمة جديدة لمواصلة الانتصارات والاقتراب من منطقة الصدارة، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 44 نقطة بفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر و4 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، ولا يفصله عن النصر الثالث سوى فارق الأهداف.

في المقابل، لم يحقق الأخدود أي فوز في خر 4 جولات الأمر الذي دفع به إلى المركز الـ16 برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن منطقة الخطر.

وفي واحدة من أقوى مباريات الجولة يستقبل النصر ضيفه الاتفاق وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة انتصارات وتعزيز موقعه في المركز الثالث، علما بأن النصر هو صاحب أطول سلسلة انتصارات حالية بـ 5 انتصارات متتالية كان خرها أمام الأهلي في جدة في الجولة الماضية.

في المقابل، خسر الاتفاق في الجولة الماضية أمام الفتح ليتوقف رصيده عند 25 نقطة في المركز العاشر، ويبحث عن استعادة توازنه وتعزيز موقعه في منطقة الأمان.

وتختتم السبت منافسات الجولة الـ21 حيث يلتقي الخلود مع الوحدة، التعاون مع الشباب، فيما تتجه الأنظار صوب القمة الكبيرة بين الاتحاد والهلال.

ويبحث الخلود عن استعادة الانتصارات للتقدم خطوة نحو منطقة الأمان حيث يتواجد في المركز الـ12 برصيد 22 نقطة، بينما لم يحقق الوحدة سوى نقطة وحيدة في خر 6 جولات ليتراجع إلى المركز 17 برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن الفتح صاحب المركز الأخير.

وفي مواجهة قوية يستقبل التعاون ضيفه الشباب في مواجهة يسعى من خلالها أصحاب الأرض لمواصلة الانتصارات والتقدم في الترتيب حيث يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 27 نقطة، بينما خسر الشباب من القادسية في الجولة الماضية ويبحث عن استعادة توازنه وتعزيز موقعه في المركز السادس الذي ينفرد به برصيد 32 نقطة.

وفي "قمة الموسم"، يستضيف الاتحاد ضيفه الهلال على ملعب الإنماء في مباراة تمثل منعطفا حاسما في صراع اللقب هذا الموسم، حيث ينفرد الاتحاد بالصدارة برصيد 52 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال الذي لم يتذوق طعم الفوز في الدوري في خر جولتين حيث تعادل فيهما أمام ضمك والرياض.

ويسعى الاتحاد لحسم مباراة القمة التي ستمنحه نقاطها دفعة كبيرة للغاية نحو تعزيز حظوظه في حسم اللقب، بينما لا بديل أمام الهلال سوى الفوز إذا ما أراد مواصلة ملاحقة الاتحاد.