يوفنتوس يلحق بالكبار إلى خارج دوري أبطال أوروبا

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لحق يوفنتوس الإيطالي بزمرة الفرق الكبرى التي غادرت دوري أبطال أوروبا، إذ ودع البطولة على يد أيندهوفن الهولندي، الأربعاء.

وسجل المدافع رايان فلامنغو هدف الفوز في الوقت الإضافي، ليمنح أيندهوفن الانتصار 3-1 على ضيفه الإيطالي، في إياب الجولة الفاصلة المؤهلة لدور الـ16.

وانتهت المواجهة بالتعادل 3-3 في مجموع المباراتين بعد 90 دقيقة، ودخلت لوقت إضافي قبل أن يسجل فلامنغو هدف الفوز في الدقيقة 98، ليتأهل الفريق الهولندي بينما أصبح يوفنتوس ثالث فريق إيطالي يخرج من البطولة بعد ميلان وأتلانتا، الثلاثاء.

وكان يوفنتوس متقدما بنتيجة 2-1 قبل مباراة الإياب على ملعب فيليبس، لكن أيندهوفن عادل النتيجة عندما افتتح المخضرم إيفان بيريسيتش التسجيل في الدقيقة 53.

واستعاد الضيوف تقدمهم عندما أدرك تيموثي ويا التعادل بعد 10 دقائق، لكن إسماعيل صيباري استطاع معادلة النتيجة الإجمالية بتسجيله هدف التقدم 2-1 بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 74.

وحصل صاحب الأرض على عدة فرص للفوز بالمباراة قبل أن يتجه الأمر نحو وقت إضافي، حيث لم يرتكب فلامنغو أي خطأ واستغل ارتباكا دفاعيا من يوفنتوس ليدفع أيندهوفن نحو الفوز 4-3 في مجموع المباراتين.

وشهدت النسخة الحالية خروج فرق كبرى من المنافسة، أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي (على يد ريال مدريد الإسباني)، وميلان (على يد فاينورد الهولندي).