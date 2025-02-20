living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يوفنتوس يلحق بالكبار إلى خارج دوري أبطال أوروبا

20
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لحق يوفنتوس الإيطالي بزمرة الفرق الكبرى التي غادرت دوري أبطال أوروبا، إذ ودع البطولة على يد أيندهوفن الهولندي، الأربعاء.
وسجل المدافع رايان فلامنغو هدف الفوز في الوقت الإضافي، ليمنح أيندهوفن الانتصار 3-1 على ضيفه الإيطالي، في إياب الجولة الفاصلة المؤهلة لدور الـ16.
 
وانتهت المواجهة بالتعادل 3-3 في مجموع المباراتين بعد 90 دقيقة، ودخلت لوقت إضافي قبل أن يسجل فلامنغو هدف الفوز في الدقيقة 98، ليتأهل الفريق الهولندي بينما أصبح يوفنتوس ثالث فريق إيطالي يخرج من البطولة بعد ميلان وأتلانتا، الثلاثاء.
 
وكان يوفنتوس متقدما بنتيجة 2-1 قبل مباراة الإياب على ملعب فيليبس، لكن أيندهوفن عادل النتيجة عندما افتتح المخضرم إيفان بيريسيتش التسجيل في الدقيقة 53.
 
واستعاد الضيوف تقدمهم عندما أدرك تيموثي ويا التعادل بعد 10 دقائق، لكن إسماعيل صيباري استطاع معادلة النتيجة الإجمالية بتسجيله هدف التقدم 2-1 بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 74.
 
وحصل صاحب الأرض على عدة فرص للفوز بالمباراة قبل أن يتجه الأمر نحو وقت إضافي، حيث لم يرتكب فلامنغو أي خطأ واستغل ارتباكا دفاعيا من يوفنتوس ليدفع أيندهوفن نحو الفوز 4-3 في مجموع المباراتين.
 
وشهدت النسخة الحالية خروج فرق كبرى من المنافسة، أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي (على يد ريال مدريد الإسباني)، وميلان (على يد فاينورد الهولندي).
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout