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بعد الهاتريك.. كيف علق مبابي على تألقه في ليلة الأبطال؟

20
FEBRUARY
2025
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علق نجم ريال مدريد كيليان مبابي على تألقه في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، وقيادته الفريق الإسباني لدور الـ16 من البطولة، بعدما سجل ثلاثية رائعة (هاتريك) في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي.
 
وقال مبابي بعد انتهاء المباراة: "كانت ليلة مثالية. أردنا التأهل. تأهل ريال مدريد لدور الـ16 بدوري الأبطال منطقي".
 
وتابع المهاجم الفرنسي: "نحن أقوياء على ملعبنا ومن الرائع أن نسعد جماهيرنا".
 
وبعد فوزه 3-2 ذهابا و3-1 إيابا، تخطى ريال مدريد بطل إنجلترا بنتيجة 6-3 في مجموع اللقاءين.
 
وبأهدافه الثلاثة، رفع مبابي رصيده في هذا الموسم من البطولة القارية إلى 7 أهداف في 10 مباريات، وإلى 27 هدفا في مختلف المسابقات.
 
كما أن اللاعب المنتقل من باريس سان جرمان الفرنسي، سجل الهاتريك الثالث له في دوري أبطال أوروبا.
 
ويلعب حامل اللقب الأوروبي، الساعي لتعزيز رقمه القياسي والفوز بالبطولة للمرة 16، في الدور المقبل أمام باير ليفركوزن الألماني، أو جاره أتلتيكو مدريد، علما أن قرعة دور الـ16 تقام الجمعة.
 
وهذه المرة الأولى التي يخفق فيها المدير الفني جوسيب غوارديولا، في قيادة فريقه للتأهل لثمن النهائي بدوري الأبطال.
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