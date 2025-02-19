قانوني يكشف: ليفربول "ظلم" صلاح.. ولم يمنحه أمواله

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يرى دانييل جاي المحامي المختص بالقضايا الرياضية أن نادي ليفربول الإنجليزي ظلم نجمه محمد صلاح خلال الأشهر الماضية، إذ منحه مالاً أقل مما يستحق خلال توقيع عقده الأخير منتصف عام 2022.

ولا يعرف ما إذا كان النجم المصري، خامس هدافي ليفربول عبر التاريخ، سيبقى بعد الموسم الحالي، إذ لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن على التجديد، رغم تقديم النجم المصري مستويات مميزة ومساهمته في تصدر فريقه ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وقال جي في حديثه مع جيمي كارغر نجم ليفربول السابق عبر تصريحات نقلتها "ليفربول إيكو": كان ليفربول يدفع للاعبيه الثلاثة (صلاح وفان دايك وأرنولد) أقل من قيمتهم الحقيقية خلال الأشهر الـ 18 الماضية أو نحو ذلك، فمهما كانت قيمة صلاح قبل ثلاث سنوات، فقد يكون أكثر قيمة الآن من حيث المستويات التي يقدمها.

وأضاف: هناك وجهة نظر أخرى أكثر تشاؤمًا، إذ تشير الكثير من الأبحاث إلى أن اللاعبين الذين يتطلعون إلى تجديد عقودهم يتألقون في موسم التجديد ويفشلون في تقديم أداء جيد بشكل كبير في الموسمين التاليين.

وختم: أعتقد أن صلاح هو الأكثر احتمالا للرحيل بين الثلاثي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم.

وساهم صلاح البالغ من العمر 32 عاماً في 47 هدفا خلال 36 مباراة بكافة المسابقات، إذ وصل إلى 180 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتاج فقط إلى 4 أهداف لمعادلة الأرجنتيني سيرجيو أغويرو صاحب المركز الخامس في ترتيب هدافي المسابقة عبر التاريخ.