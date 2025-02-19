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قرار تحكيمي يمنح الصدارة لبرشلونة.. ويشعل غضبا في مدريد

19
FEBRUARY
2025
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أشعلت مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، مساء الإثنين، صراع الدوري الإسباني، وأجج حالة الغضب لجماهير ريال مدريد، بسبب قرار تحكيمي مثير للجدل.
وحقق برشلونة فوزا هاما، بنتيجة 1-0، على ضيفه رايو فاليكانو، مساء الإثنين، لكن هدفا ملغيا للضيوف، أشعل الجدل.
 
الحالة المثيرة للجدل
 
في الدقيقة 45 من زمن اللقاء، سجل رايو فاليكانو هدف التعادل في مرمى برشلونة، وأعاد صدارة الدوري لريال مدريد، لكن تقنية الفيديو بعثرت الأوراق من جديد.
 
بالرغم من أن مسجل الهدف كان في وضعية سليمة، وجدت تقنية الفيديو (الفار) أن لاعبا لرايو فاليكانو كان متسللا، وكان عائقا لمدافع برشلونة في العودة لإيقاف مسجل الهدف.
 
هذا القرار أشعل حالة من الغضب لجماهير ريال مدريد، والتي جاءت بعد أسابيع من القرارات المثيرة للجدل ضد "الملكي" في الدوري الإسباني.
 
وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد أشارت إلى أن ريال مدريد يفكر بالانسحاب من الدوري الإسباني، بعد واقعة طرد لاعب الفريق جود بيلينغهام، بسبب لفظ خادش ضد حكم لقاء أوساسونا الذي انتهى بالتعادل 1-1.
 
وجاءت واقعة هدف رايو فاليكانو لتشعل الأجواء مجددا، خاصة أن الهدف كان كفيلا بإبقاء ريال مدريد في صدارة الليغا.
 
وبعد الفوز المهم لبرشلونة الإثنين، تصدر النادي الكتالوني الدوري بفارق نقطة عن ريال مدريد، بعد أن كان مبتعدا بفارق 7 نقاط قبل أسابيع قليلة.
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