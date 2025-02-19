living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مرموش أمام ريال مدريد.. فرصة ذهبية أمام لاعب "بظروف صعبة"

19
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد تألقه الاستثنائي بالدوري الإنجليزي الممتاز، تتجه الأنظار نحو النجم المصري عمر مرموش، خلال قمة دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، بين مانشستر سيتي وريال مدريد.
 
ولم يعتمد المدرب الإسباني بيب غوارديولا على مرموش في لقاء الذهاب، الذي حسمه ريال مدريد بنتيجة 3-2، لكن تألق مرموش أمام نيوكاسل قبل أيام، وتسجيله "هاتريك" في 13 دقيقة، ضمن له مكانا أساسيا في قمة الأبطال، الأربعاء.
 
ويمثل لقاء ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو، "فرصة ذهبية" لمرموش، كي يثبت نفسه، ويكون العامل الفارق "للسيتيزينس" لقلب النتيجة.
 
السبب الرئيسي لذلك، هو أن مرموش سيلعب في مركز الجناح الأيسر المفضل لديه، وسيكون بمواجهته لاعب "بظروف خاصة" من طرف ريال مدريد.
 
هذا اللاعب هو فيديريكو فالفيردي، الذي سيشغل مركز الظهير الأيمن بمواجهة مرموش، ولكن المشكلة تكمن بأن فالفيردي لم يلعب في خط الدفاع في مسيرته الكروية، سوى قبل أسابيع.
 
فالفيردي لاعب متألق في خط الوسط، لكن الإصابات الكثيرة لريال مدريد، دفعت مدرب الفريق لاختبار فالفيردي في مركز الظهير الأيمن.
 
هذه الحالة تمثل "نقطة ضعف" لريال مدريد على الطرف الأيمن، مما يعني فرصة ذهبية لمرموش في الجناح الأيسر.
 
قلة خبرة فالفيردي في التعامل مع الأجنحة السريعة، قد تؤدي إلى ليلة تاريخية بالنسبة لعمر مرموش، وهو السيناريو الذي تحلم به جماهير مانشستر سيتي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout