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بالفيديو.. رمية واحدة من شاب تكسبه 100 ألف دولار

18
FEBRUARY
2025
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في مسابقة لرميات كرة السلة، حقق مشجع هاو 100 ألف دولار، برمية واحدة، في مقطع فيديو أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال مباراة "كل النجوم" التي تجمع أبرز لاعبي دوري كرة السلة الوطني الأميركي، وبين شوطي اللقاء، بدأت مسابقة "تحدي الرميات".
 
خلال التحدي، يتم اختيار مشجع لكرة السلة في الملعب، بشكل عشوائي، لتسديد رميات ثلاثية من خارج القوس، مقابل لاعب كرة سلة محترم، وهو داميان ليلارد، الذي سيحاول التسديد كذلك.
 
وعلى المشجع أن يسجل رميته الثلاثية، قبل أن يسجل ليلادر 3 رميات ناجحة، كي يفوز بـجائزة 100 ألف دولار.
 
وبينما سجل ليلارد رميتين ناجحيتين، ظل المشجع يضيع رمياته، حتى سجل إحداها، قبل أن يصل ليلارد للرمية الثالثة، ليثير الصخب بين اللاعبين والجماهير والإعلاميين، الذين احتفلوا مع الشاب.
 
واحتفل الشاب "جارن" بقوة بعد التسديدة، التي أصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي.
 
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