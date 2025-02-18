living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قصة الحرب الحزينة.. من نجم أوقف رونالدو إلى جثة بساحة القتال

18
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سجلت الحرب الروسية الأوكرانية، نهاية حزينة، لأحد مواهب الكرة الروسية، الذي كان يوما ما، يعتبر مستقبل خط الدفاع للمنتخب الروسي.
القصة عن المدافع الروسي أليكسي بوغايف، الذي كان يوما ما، هدفا لأندية أوروبا، ولكن مع نهاية العام الماضي، أصبح جثة هامدة في ساحات القتال.
 
بوغايف قتل خلال غارة أوكرانية على الجيش الروسي، قرب فترة رأس السنة، وأصبحت قصته الحزينة رمزا لفداحة الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.
 
بوغاييف النجم
 
الروس يتذكرون بوغاييف، خلال بطولة كأس أوروبا "يورو 2004"، عندما برز اسمه في خط الدفاع الروسي، وخاض مباراة كبيرة أمام كريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال، وكذلك أمام منتخب اليونان، الذي حقق البطولة لاحقا.
 
وفقا لبعض المصادر، أصبح بوغايف هدفا لنادي تشلسي الإنجليزي بعد شراء الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش للفريق.
 
انتقال بوغايف للخارج فشل، واستمر في الدوري الروسي مع عملاق الدوري سسكا موسكو، لكنه سرعان ما أدمن الكحول، وتراجع مستواه، حتى اعتزل بسن 29 عاما.
 
نهاية حزينة
 
بعدها حكم عليه بالسجن لتسعة أعوام، بسبب تجارة المخدرات، وخلال تواجده في السجن، برزت له فرصة للخروج حرا، وهي عن طريق المشاركة في الحرب مع الجيش الروسي.
 
ولكن نهاية بوغايف كانت مأساوية، حيث قتل اللاعب السابق على يد الجيش الأوكراني، نهاية 2024، ولم تستطع عائلته استرجاع الجثة، بسبب النزاع المشتعل في المنطقة.
 
بوغايف الذي كان مثالا يحتذى به للشباب الروسي، أصبح ضحية حرب قاسية، أودت بحياة الآلاف من الروس والأوكرانيين.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout