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برشلونة يهزم رايو فايكانو وينتزع صدارة "الليغا" من الريال

18
FEBRUARY
2025
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قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، فريقه للفوز على ضيفه رايو فايكانو 1- صفر، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
 
وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، وبفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث.
 
وحقق برشلونة فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، بعدما تغلب على بلنسية بسباعية ومن بعده ألافيس بهدف نظيف، ثم حقق فوزا كبيرا آخر على حساب إشبيلية برباعية في الجولة الماضية.
 
وسيلعب برشلونة في الجولة المقبلة مع مضيفه لاس بالماس، حيث يهدف للثأر منه بعدما فاز عليه الأخير على ملعبه ووسط جماهيره 1-2 في الدور الأول.
 
وجاءت الهزيمة أمام برشلونة لتنهي سلسلة من النتائج الإيجابية لرايو فايكانو، حيث حقق الفريق الفوز في أربع مباريات وتعادل في واحدة في آخر خمس مباريات له بالمسابقة.
 
وتجمد رصيد رايو فايكانو عند 35 نقطة في المركز السادس.
 
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ليفاندوفسكي من ضربة جزاء في الدقيقة 28، والتي احتسبها الحكم بعد تدخل من باتي سيس لاعب رايو فايكانو على إينيغو مارتينيز لاعب برشلونة داخل منطقة الجزاء.
 
وكان برشلونة الطرف الأكثر استحواذا على المباراة، حيث هاجم منذ البداية مستعينا بالثلاثي رافينيا وليفاندوفسكي ولامين يامال.
 
واعتمد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، على الثلاثي بيدري وخافي وفرينكي دي يونغ في منتصف الملعب، مع بقاء داني أولمو على مقاعد البدلاء في الشوط الأول.
 
 
 
ورغم محاولات برشلونة العديدة في الشوط الأول، لم ينجح في التسجيل سوى من ضربة جزاء ليفاندوفسكي، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص.
 
على الجانب الآخر، نشط هجوم رايو فايكانو في الشوط الثاني، وحاول تهديد مرمى برشلونة، لكنه لم ينجح في ذلك ونجح الفريق الكاتالوني في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوزه 1- صفر.
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