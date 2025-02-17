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بلينغهام يعترف بـ"اللفظ الخارج".. كيف دافع عن نفسه؟

17
FEBRUARY
2025
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دافع نجم ريال مدريد جود بلينغهام عن نفسه، بعدما تلقى بطاقة حمراء خلال تعادل فريقه مع أوساسونا في المرحلة 24 من الدوري الإسباني، السبت.
وأهدر الفريق المتصدر فرصة أخرى لتوسيع الفارق في الصدارة بتعادله مع مضيفه 1-1، بعدما خاض غالبية المباراة بعشرة لاعبين، لتغيب عنه الانتصارات في آخر 3 مباريات من الدوري.
 
وحصل بلينغهام على بطاقة حمراء بعد مشادة مع الحكم خوسيه مونويرا في الدقيقة 39، واعترف بعد اللقاء أنه أطلق "لفظا خارجا" لكنه لم يكن موجها إلى الحكم.
 
وزاد التوتر بعدما احتج لاعبو الفريق الملكي على قرارات تحكيمية في مناسبات عديدة، وحصل المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي على بطاقة صفراء بعدما اعترض على عدم احتساب 3 ركلات جزاء.
 
ولم ينف بلينغهام أنه تفوه بلفظ خارج، لكنه قال للصحفيين بعد المباراة: "من الواضح أنني قلت ذلك بعد أن ابتعدت بالفعل. من الصعب أن يقول إنها إهانة بينما لم أسبه".
 
وأضاف لاعب منتخب إنجلترا: "أنا سعيد لأن مقاطع الفيديو ظهرت وهناك أدلة تتعارض مع ما ذكره الحكم في التقرير. من الواضح أنه كان هناك خطأ في التواصل".
 
وتابع: "إنها ليست إهانة. كانت تعبيرا عن نفسي. سترون ذلك في الفيديو. آمل أن يعودوا لمقاطع الفيديو إذ كان هناك سوء فهم، لكنني هنا لأعتذر للفريق على أي حال".
 
وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة، وافتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 15 بتسديدة من مسافة قريبة مكللا هجمة مرتدة سريعة.
 
وبدا أوساسونا أفضل حالا بعد الاستراحة، وأدرك أنتي بوديمير مهاجم أوساسونا التعادل في الدقيقة 58 من ركلة، جزاء حصل عليها بعدما تعرض لتدخل من إدواردو كامافينغا داخل المنطقة.
  
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