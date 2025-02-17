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مواجهات نارية بدوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى السعودية

17
FEBRUARY
2025
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تنطلق، يوم الاثنين، منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى السعودي للمحترفين والذي يشهد مواجهات قوية أبرزها ، لقاء نيوم المتصدر مع النجمة صاحب المركز الثالث، بينما يلتقي العدالة صاحب المركز الرابع مع الحزم صاحب الوصافة.
وتقام الاثنين، مباراتان حيث يلتقي الزلفي مع الجبلين فيما يستقبل البكيرية ضيفه العين.
 
ويبحث الزلفي عن فوز غائب منذ 4 جولات ليتراجع للمركز 13 برصيد 23 نقطة، بينما يسعى الجبلين لاستعادة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام العربي ليصل للنقطة 35 في المركز الخامس.
 
ويلتقي البكيرية مع ضيفه العين من أجل مواصلة الانتصارات والتقدم في الترتيب إذ يحل في المركز 11 برصيد 27 نقطة، بينما يأمل العين في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل إنعاش ماله في البقاء إذ يحل في المركز 17 برصيد 19 نقطة.
 
وتتواصل الثلاثاء منافسات الجولة حيث يلتقي العربي مع الجبيل، والعدالة مع الحزم فيما يحل أبها ضيفًا على الفيصلي.
 
ويسعى العربي صاحب المركز السابع برصيد 31 نقطة لاستعادة فوز غائب منذ 4 جولات عندما يلتقي ضيفه الجبيل الساعي لمواصلة نتائجه الإيجابية والابتعاد عن منطقة الخطر إذ يحل في المركز 12 برصيد 24 نقطة.
 
 وفي واحدة من قمم الجولة يلتقي العدالة مع ضيفه الحزم، حيث يسعى العدالة صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة إلى تحقيق الفوز أمام الحزم فيسعى هو ال خر لاستعادة انتصاراته وتعزيز موقعه في المركز الثاني الذي ينفرد به برصيد 42 نقطة.
 
ويحل أبها ضيفًا على الفيصلي بحثًا عن استعادة الانتصارات حيث يحل تاسعًا برصيد 29 نقطة، بينما يسعى الفيصلي للفوز والهروب من منطقة الهبوط إذ يحل في المركز 16 برصيد 20 نقطة.
 
وتختتم الأربعاء منافسات الجولة حيث يلتقي الباطن مع الجندل، وأحد مع الطائي، الصفا مع جدة، فيما يستقبل نيوم ضيفه النجمة.
 
ويلتقي الباطن صاحب المركز 14 برصيد 23 نقطة مع ضيفه الجندل صاحب المركز العاشر برصيد 28 نقطة، فيما يستقبل أحد صاحب المركز الأخير برصيد 12 نقطة ضيفه الطائي صاحب المركز السادس برصيد 34 نقطة، ويحل جدة صاحب المركز الثامن برصيد 29 نقطة ضيفًا على الصفا صاحب المركز 15 برصيد 21 نقطة.
 
وفي قمة مباريات الجولة يستقبل نيوم المتصدر بـ44 نقطة ضيفه النجمة صاحب المركز الثالث برصيد 37 نقطة، حيث يسعى أصحاب الأرض لمواصلة الانتصارات وتعزيز الصدارة، بينما يبحث الضيوف عن استعادة الانتصارات والاقتراب من نيوم.
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