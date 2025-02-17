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فيديو.. جماهير مانشستر سيتي تتغنى بعمر مرموش

17
FEBRUARY
2025
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حظي النجم المصري عمر مرموش بدعم كبير من جماهير مانشستر سيتي عقب لقاء الفريق ضد نيوكاسل والذي أحرز فيه لاعب منتخب الفراعنة ثلاثة أهداف في قرابة 10 دقائق.
 
وخرجت جماهير السيتي للاحتفال بعد المباراة وقاموا بتأليف الأغاني التي تمدح تألق لاعبهم الجديد وتتغنى به.
 
كان النجم المصري المنتقل حديثا إلى مانشستر سيتي قد قاد، يوم السبت، "السيتيزن" إلى عبور محطة نيوكاسل برباعية كان للدولي المصري نصيب الأسد "بهاتريك".
 
وافتتح مرموش رصيد أهدافه بقميص مانشستر سيتي خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت.
 
وسجل مرموش هدفين في غضون خمس دقائق فقط، مستفيدا من تمريرتين لحارس المرمى البرازيلي إيدرسون ولاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقتين 19 و24.
 
وأضاف اللاعب المصري هدفا ثالثا في الدقيقة 33 بعد تمريرة من زميله البرازيلي سافينيو.
 
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