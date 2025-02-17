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مدرب ليفربول: لن نحقق الألقاب بأهداف صلاح فقط

17
FEBRUARY
2025
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شدد أرني سلوت مدرب ليفربول على أهمية الفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الأحد.
 
وصرح سلوت عبر قناة (بي بي سي) عقب اللقاء "الشوط الثاني كان صعبا على المستوى الذهني خاصة بعدما ألغى الحكم ركلة جزاء لنا، وهدفا ثالثا، وكان قرارا صحيحا في الحالتين".
 
وأضاف المدرب الهولندي "لقد تحسن أداء وولفرهامبتون بشكل متصاعد، بينما أصبحنا أسوأ فأسوأ، وكان علينا أن نؤدي بعقلية مختلفة، وهو ما نجحنا فيه، وحققنا الفوز".
 
 وتابع "لقد قدمنا أداء رائعا في العديد من المباريات هذا الموسم، ولكن في موسم تريد فيه تحقيق الألقاب، يجب أن تفوز في المباريات الصعبة حتى إذا لم تقدم أفضل أداء، كنا قريبين من الفوز على إيفرتون يوم الأربعاء، واليوم نجحنا في النجاة بالنقاط الثلاث".
 
وأكد مدرب ليفربول "إذا كنا نريد تحقيق لقب أو شيء ما، فالأمر لا يتوقف فقط على إخراج الكرة من الخلف أو أهداف محمد صلاح، بل يتعلق أيضا بضرورة الالتزام بالمهام الدفاعية".
 
وأوضح سلوت "في المواسم الماضية كانت المنافسة غالبا بين فريقين، وال ن المنافسة بيننا وبين أرسنال".
 
وأتم سلوت تصريحاته "لقد حافظ أرسنال على سجله خاليا من الهزائم في 15 مباراة متتالية، ولكن مازلنا نتفوق عليهم بفارق النقاط، وهو ما يؤكد أن الفريقين يقدمان أداء جيدا
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