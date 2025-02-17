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الأهلي يفوز على الإسماعيلي برباعية وينذر الزمالك "المتعادل"

17
FEBRUARY
2025
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وجه الأهلي إنذارا شديد اللهجة لمنافسه التقليدي الزمالك قبل لقاء القطبين، السبت المقبل، بعد فوز الأحمر، الأحد، على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في الوقت الذي تعادل فيه الأبيض مع بتروجيت بهدف لمثله، ضمن منافسات المرحلة الـ14 للمسابقة.
 
فعلى ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية افتتح مروان عطية التسجيل للأهلي مبكرا في الدقيقة 9 من ركلة جزاء، حصل عليها السلوفيني نيتس جراديشار، ليحرز هدفه الأول في مسيرته مع الأهلي، منذ انضمامه للفريق الأحمر في يناير عام 2023، قادما من الاتحاد السكندري.
 
وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 52، من متابعة لتمريرة لجراديشار، ليسدد من داخل المنطقة، وترتطم الكرة بباطن العارضة وتتعدى خط المرمى.
 
بهذا الهدف، حافظ عاشور على ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، كما عزز صدارته لقائمة هدافي المسابقة خلال الموسم الحالي، بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف.
 
وأحرز حسين الشحات الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 83، وهو الثاني في مشواره مع الأهلي بالبطولة هذا الموسم، ومعوضا ركلة الجزاء، التي أهدرها في الدقيقة 26، بعدما سدد الكرة وارتطمت في العارضة.
 
واختتم أحمد رضا، المنضم حديثا للأهلي من بتروجيت في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، مهرجان أهداف أصحاب الرداء الأحمر، عقب تسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 87، مسجلا باكورة أهدافه مع ناديه الجديد.
 
بتلك النتيجة، واصل الأهلي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، تفوقه على الإسماعيلي، بعدما تغلب عليه للمباراة الخامسة على التوالي، فيما عجز الفريق الملقب بـ(الدراويش) عن الفوز على أبناء القلعة الحمراء منذ نوفمبر 2010.
 
ويأتي هذا الفوز، ليمنح الأهلي، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي، دفعة معنوية قوية قبل لقائه مع الزمالك في قمة مباريات المرحلة الـ15للمسابقة.
 
وارتفع رصيد الأهلي، الذي حقق اكبر انتصار في مشواره بالبطولة خلال الموسم الحالي، إلى 32 نقطة، ليتربع على القمة مؤقتا، في ظل ابتعاده بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي يلاقي مودرن سبورت، غدا الاثنين في المرحلة ذاتها.
 
في المقابل، توقف رصيد الإسماعيلي، الذي تلقى خسارته الخامسة على التوالي والثامنة في البطولة هذا الموسم، عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتا.
 
وخاض الإسماعيلي مباراته الأولى تحت قيادة مديره الفني المؤقت عماد سليمان، الذي تولى المسؤولية عقب رحيل المدرب السابق حمد ابراهيم.
 
على صعيد متصل تلقت آمال الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لطمة جديدة أخرى، قبل مواجهته المرتقبة مع غريمه التقليدي الأهلي، في المرحلة المقبلة للبطولة.
 
وأضاع الزمالك نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على الصدارة، عقب تعادله المثير 1 / 1 مع مضيفه بتروجيت، الأحد، في المرحلة الـ14 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوزا كبيرا للبنك الأهلي 4 / 1 على مضيفه سموحة.
 
وجاء هدفا المباراة في الدقائق الأخيرة للشوط الثاني، حيث بادر مصطفى الجمل بالتسجيل لمصلحة بتروجيت في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بمهارة فائقة.
 
وتلاعب الجمل بلاعبي الزمالك بعد مراوغات رائعة وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية قوية مرت على يمين محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، إلى داخل الشباك.
 
وفرط بتروجيت في تقدمه، بعدما استقبل هدفا بواسطة (البديل) ناصر منسي في الدقيقة التالية، ليلعب دور (المنقذ) للفريق الأبيض.
 
وشهدت المباراة الظهور الأول للبرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني الجديد للزمالك، الذي تولى المسؤولية مؤخرا خلفا للسويسري كريستيان جروس.
 
بتلك النتيجة، بقي الزمالك، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين، في المركز الثالث بترتيب المسابقة، برصيد 27 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف بيراميدز (المتصدر)، الذي يواجه مودرن سبورت، غدا الاثنين في المرحلة ذاتها.
 
في المقابل، ارتفع رصيد بتروجيت، الذي عاد للعب بالمسابقة هذا الموسم، بعدما تواجد في دور القسم الثاني عدة مواسم، إلى 18 نقطة في المركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.
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