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بعشرة لاعبين.. النصر يهزم أهلي جدة ويوقف سلسلة انتصاراته

14
FEBRUARY
2025
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حقق النصر فوزا ثمينا على مضيفه الأهلي 3 - 2 يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه محمد سيماكان.
 
ورفع النصر رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال صاحب المركز الثاني، والذي يلعب يوم الجمعة مع ضيفه الرياض ضمن منافسات الجولة ذاتها.
 
ويبتعد النصر بفارق خمس نقاط خلف المتصدر الاتحاد، والذي يلعب يوم السبت مع مضيفه الوحدة.
 
على الجانب الآخر، تجمد رصيد الأهلي عند 38 نقطة في المركز الخامس، بفارق ست نقاط خلف القادسية صاحب المركز الرابع.
 
وتقدم النصر عن طريق جون دوران في الدقيقة 32، لكن الفريق الضيف تأثر بطرد مدافعه محمد سيماكان في الدقيقة 47، واستغل الأهلي النقص العددي في صفوف منافسه ليسجل هدف التعادل عن طريق إيفان توني في الدقيقة 78.
 
لكن النصر نجح في العودة مجددا للتقدم في الدقيقة 80 عن طريق أيمن يحيى، قبل أن يعود دوران ويضيف الهدف الثاني له والثالث للنصر في الدقيقة 88.
 
وسجل الأهلي هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، عن طريق سميحان النابت.
 
وكان النصر حقق الفوز على الشباب في الجولة السابعة على الشباب بعدما طرد سيماكان حينها وشهدت تلك المباراة إهدار الشباب لركلة جزاء بعد طرد الفرنسي.
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