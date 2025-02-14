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في الهزيمة الأولى.. صافرات الاستهجان تلاحق نيمار

14
FEBRUARY
2025
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خطف مهاجم كورينثيانز الدولي الهولندي ممفيس ديباي الأضواء من نجم سانتوس الدولي نيمار، عندما قاد فريقه إلى الفوز 2-1 الأربعاء في أول "كلاسيكو ألفينيغرو" بين الفريقين منذ عودة الهداف التاريخي للسيليساو إلى فريقه الأم، في بطولة ساو باولو لكرة القدم.
 
وهي الهزيمة الأولى لنيمار في ثالث مباراة مع سانتوس منذ عودته إلى صفوفه بعد إنهاء تعاقده مع الهلال السعودي، حيث تعادل في المباراتين السابقتين (نوفوريزونتينو 0-0 وبوتافوغو 1-1) من دون أي هدف أو تمريرة حاسمة حتى الآن.
 
ونجح كورينثيانز في حرمان المخضرم نيمار (33 عاما) من التألق في دربي باوليستا بين الفريقين اللذين يلعبان باللونين الأسود والأبيض بفضل ثنائية قلب هجومه يوري ألبرتو الذي سجل هدفيه في الدقيقتين 17 و44 وتألق ديباي.
 
وتعرض نيمار لصيحات استهجان شديدة في ملعب كورينثيانز من قبل جماهير الأخير التي لم تكن ممتنة جدا للهداف التاريخي للسيليساو.
 
وحصل قائد سانتوس على فرصة واضحة لإدراك التعادل عندما كان فريقه متخلفا 0-1 لكن الحارس هوغو سوزا أبعد تسديدته الزاحفة (28). وبعد معاناة في بداية الشوط الثاني، ترك نيمار مكانه لغابريال بونتيمبو وسط صيحات الاستهجان في الدقيقة 67.
 
في المقابل، كان اللاعب الآخر الذي يحمل الرقم 10، ديباي، هو من برز في الكلاسيكو.
 
وكان ديباي الذي يحتفل بعيد ميلاده الحادي والثلاثين اليوم الخميس، أكثر نشاطا وقدم تمريرة حاسمة في الهدف الثاني بعد سيطرة رائعة على الكرة بصدره داخل المنطقة، وقلص غييرمي الفارق لسانتوس في الدقيقة 79.
 
ويتصدر كورينثيانز بطولة باوليستا برصيد 25 نقطة في 10 مباريات بفارق ست نقاط أمام ساو برناردو الثاني مع مباراة أقل، فيما يحتل سانتوس المركز الحادي عشر برصيد تسع نقاط في تسع مباريات.
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