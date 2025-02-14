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تعادل بطعم الخسارة.. فان دايك يتحدث عن "دور" الحكم

14
FEBRUARY
2025
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يرى قائد ليفربول فيرجيل فان دايك أن الحكم مايكل أوليفر فقد السيطرة على مباراة قمة مرسيسايد الأخيرة على ملعب جوديسون بارك، عندما سجل جيمس تاركوفسكي قائد إيفرتون هدف التعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة من مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء.
افتتح بيتو لاعب إيفرتون التسجيل في الدقيقة 11، قبل أن يصنع محمد صلاح هدف التعادل لزميله أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 16 ثم سجل هدفه الخاص في الدقيقة 73، وبدا متصدر الدوري في طريقه للفوز.
 
لكن هدف تاركوفسكي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع حطم آمال الفريق الزائر.
 
واحتفل عبد الله دوكوري لاعب إيفرتون بهدف تاركوفسكي أمام مدرجات الفريق الزائر، مما أدى إلى غضب كيرتس جونز لاعب ليفربول ليندلع اشتباك بين لاعبي الفريقين بعد المباراة.
 
ونتيجة لذلك حصل دوكوري وجونز ومدرب ليفربول آرني سلوت ومساعده سيبكه هولزوف على بطاقات حمراء.
 
وقال فان دايك لشبكة (تي.إن.تي سبورتس) التلفزيونية: "رأينا كيف احتفلوا بالهدف، لديهم كل الحق في ذلك، لكنني أعتقد أن دوكوري في النهاية أراد استفزاز جماهيرنا ولم يعتقد كيرتس أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله".
 
وأضاف: "تعرفون ما يحدث عندما يكون هناك شجار، أعتقد أن الحكم لم يسيطر على المباراة وقلت له ذلك. إنها حقيقة، كان على الفريقين التعامل مع الأمر. حصلنا على نقطة وسنمضي قدما".
 
وقال فان دايك إن التعادل كان بمثابة الخسارة بعض الشيء، بعدما استقبل فريقه هدفا في اللحظات الأخيرة.
 
وأوضح: "الهدف جاء بعد نهاية الوقت بدل الضائع، وأعتقد أن الحكم لعب دورا كبيرا في المباراة من حيث بعض التدخلات التي احتسبها كأخطاء وأشياء مماثلة لم يحتسبها.
 
وتابع: "نعلم جميعا أن هذه المباراة هي نهائي الكأس بالنسبة لإيفرتون وسيبذلون قصارى جهدهم لمحاولة الفوز ضدنا. سجلوا قرب النهاية هذا العام، ومن الواضح أن هذا يمثل دفعة كبيرة لهم ولكنها ضربة لنا".
 
وحصد ليفربول 57 نقطة من 24 نقطة، ويبتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني.
 
ويستضيف ليفربول فريق ولفرهامبتون واندرارز، الأحد المقبل، بينما يحل إيفرتون صاحب المركز 15 ضيفا على كريستال بالاس السبت.
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