صلاح يعزز موقعه في ترتيب الهدافين التاريخيين للبريميرليغ

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عزز الدولي المصري محمد صلاح موقعه في ترتيب الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سجل هدفا لناديه ليفربول في مرمى إيفرتون، يوم الأربعاء.

وأهدر ليفربول نقطتين ثمينتين كانا في متناوله في صراع المنافسة على لقب "البريميرليغ" هذا الموسم.

وفرط "الريدز" في تقدمه 2 - 1، ليسقط في فخ التعادل الإيجابي مع جاره اللدود إيفرتون، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ15 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبادر إيفرتون بالتسجيل عن طريق بيتو في الدقيقة 11، لكن سرعان ما أحرز الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 16 من متابعة لتمريرة عرضية من صلاح.

وفي الشوط الثاني، أحرز صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 73.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء، أحرز جيمس تاركوفيسكي هدف التعادل القاتل لإيفرتون في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وبهذا الهدف، واصل صلاح هزّ الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، معززا صدارته لقائمة هدافي البطولة العريقة هذا الموسم برصيد 22 هدفا، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وحمل هذا الهدف الرقم 179 في مسيرة صلاح بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز موقعه في المركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين بالبطولة، متأخرا بفارق 5 أهداف فقط عن معادلة عدد أهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، صاحب المركز الخامس بالقائمة، وأكثر اللاعبين غير الإنجليز تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة.