نجم ريال مدريد متورط في تصوير وترويج مقطع "جنسي"

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اتهمت محكمة لاس بالماس الإسباني راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد بتصوير مقطع جنسي لقاصرتين ونشره، إذ رفض القاضي إسقاط القضية عن اللاعب الذي بات أحد أهم ركائز الفريق العاصمي في الخط الخلفي الموسم الحالي.

وتفجرت قضية شهيرة في سبتمبر 2023 بخصوص تصوير 4 لاعبين من ريال مدريد مقطعاً جنسياً لفتاتين ونشره، وأكد النادي الأبيض ذلك بشكل غير مباشر عبر بيان قال فيه أن عدداً من لاعبيه يخضعون للتحقيق في قضية ما.

وفي الشهر الماضي قالت شبكة "ريليفو" أن أسينسيو لم يعد يعامل كمتهم في القضية بل تم ضمه ليصبح شاهداً، لكن صحيفة "إل كونفيدنسيال" نفت ذلك يوم الثلاثاء ونقلت عن مصادرها: القاضي رفض إسقاط التهمة عن راؤول بل ما زال يعتبره متهماً في الحصول على المقطع المرئي ونشره دون أخذ إذن الضحاياً.

وقد يواجه أسينسيو عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 أعوام وذلك بتهمة استغلال الأطفال جنسيا وفقاً لقانون العقوبات الإسباني.

وخاض أسينسيو 20 مباراة مع ريال مدريد بمختلف البطولات خلال الموسم الحالي، إذ من المنتظر أن يبدأ أساسياً في مباراة يوم الثلاثاء أمام مانشستر سيتي في الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.