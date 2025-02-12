مشروع القرن .. تفاصيل إنشاء ستاد الأهلي الأسطوري

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أعلنت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لشركة بلتون القابضة، الثلاثاء، تمويلها إنشاء ملعب (ستاد) الأهلي ومدينته الرياضية، بالاشتراك مع شركة النادي.

أعلنت شركة بلتون توقيع مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالتمويل المشترك مع شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت، وذلك لتمويل إنشاء ملعب الأهلي المصري والمدينة الرياضية الملحقة به في مدينة الشيخ زايد، بميزانية تبلغ أربعة مليارات جنيه مصري (حوالي 80 مليون دولار).

وأكدت بلتون في بيان رسمي أن مشروع القرن يعد من أكبر المشاريع الرياضية والترفيهية في مصر، حيث يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية الرياضية، مما يعزز من مكانة النادي الأهلي محليًا وقاريًا.

تصميم ملعب الأهلي المصري الجديد

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التصميم المقدم من شركة القلعة الحمراء، التي حصلت على حق إنشاء وإدارة الملعب الجديد. ومن المتوقع أن يكون الاستاد بمواصفات عالمية، ما يجعله واحدًا من أبرز الملاعب في المنطقة.

دعم الجماهير وإنجاز الحلم

وفي بيان رسمي، أكد النادي الأهلي أن هذا المشروع كان حلمًا طال انتظاره من قبل الجماهير، وأن محاولات تحقيقه استمرت لعقود، حتى بدأت ملامحه تظهر على أرض الواقع بفضل الجهود الحثيثة لمجلس الإدارة والداعمين لهذا الصرح الرياضي الضخم.

من جانبه، وجه محمود الخطيب الشكر إلى مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية السابق، برئاسة المهندس أيمن إسماعيل، على مساهمته الكبيرة في مراحل التخطيط الأولية، وإلى المجلس الحالي برئاسة المهندس تامر نصر، الذي واصل العمل بحكمة وإخلاص لإنجاز الحلم.

موعد الكشف عن تصميم ملعب الأهلي الجديد

أكد الخطيب أن شركة القلعة الحمراء التزمت بالجدول الزمني المحدد للمشروع، وتعاونت مع كبرى الشركات العالمية للخروج بتصميم ملعب الأهلي المصري الجديد بأفضل صورة. ومن المقرر عرض التصميم الرسمي على الجماهير في حفل كبير يوم 14 فبراير الجاري، بحضور قيادات النادي وشركائه في المشروع.

وأضاف الخطيب أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية النادي الأهلي الاستثمارية، التي تعتمد على إنشاء أذرع اقتصادية وفنية من خلال شركاته المتخصصة، وهو ما بدأ النادي يجني ثماره اليوم مع اقتراب تحقيق حلم الملعب الجديد.

يُعد هذا المشروع خطوة تاريخية في مسيرة النادي الأهلي، حيث سيوفر بنية تحتية متطورة تليق ببطل إفريقيا وصاحب الشعبية الأكبر في العالم العربي، مما يسهم في تعزيز الرياضة والاستثمار الرياضي في مصر.

حجم الملعب وإلغاء المضمار

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، لموقع كووورة الرياضي، أن المرحلة الأولى من المدينة الرياضية، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها يوم الجمعة المقبل، ستشمل الاستاد والفندق، على أن تتضمن المرحلة الثانية كلًا من جامعة النادي، المستشفى، والملاعب الفرعية.

وأوضح المصدر أن السعة الرسمية لاستاد الأهلي الجديد ستبلغ 42 ألف متفرج، ولن تكون قابلة للزيادة مستقبلاً، على عكس ما تم تداوله سابقًا. كما أكد أن الملعب لن يحتوي على مضمار جري، مما يعني أن الجماهير ستكون قريبة جدًا من أرضية الملعب، على غرار أكبر الملاعب العالمية.