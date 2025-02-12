في المحكمة.. روبياليس يقول إن القبلة كانت بموافقة هيرموسو

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في آخر جلسات الشهادات في المحاكمة التي قد تؤدي إلى سجن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق لويس روبياليس في قضية "القبلة القسرية"، أكد روبياليس أنه قبل اللاعبة لاروخا جيني هيرموسو بموفقتها.

وقال روبياليس خلال جلسة المحاكمة : "كان كل شيء عفويا، وأنا متأكد تماما من أن اللاعبة أعطتني موافقتها".

وأضاف وهو يشرح رؤيته لما حدث : "مرت اللاعبات، وفي تلك اللحظة، قامت جيني بإشارة ثم التقت عيناي بعينيها... نحن نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة. قلت لها أن تنسى ركلة الجزاء. بعدها ضمتني بشدة، ثم رفعتني، وسألتها إذا كان بإمكاني تقبيلها".

وأشار إلى أنه أثناء العناق، "أمسكت برأسها بيدي، وكان السؤال والإجابة في ذات اللحظة".

ومن جهة أخرى قال روبياليس: "أخطأت. وقعت في خطأ. اعترفت بذلك منذ اللحظة الأولى. تصرفت كرياضي، وكان يجب أن أتصرف ضمن دوري كمسؤول".

وفي مايو الماضي، أحيل روبياليس رسميا إلى المحاكمة في قضية القبلة القسرية على شفتي اللاعبة بتهمتي "الاعتداء الجنسي" و"الإكراه".

ويواجه روبياليس عقوبة السجن لمدة عامين ونصف العام. وكانت النيابة العامة طالبت أيضا روبياليس بدفع 50 ألف يورو تعويضا لهيرموسو.

وخلال الحادثة التي حصلت في 20 أغسطس الماضي عقب تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات على حساب إنجلترا في أستراليا، أمسك روبياليس برأس هيرموسو بيديه وقام بتقبيلها على شفتيها.

والتقطت جميع الكاميرات القبلة على الهواء مباشرة، مما أثار غضباً واسعاً حول العالم، قبل أن يصدر الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" قراراً بإيقاف روبياليس لثلاث سنوات عن كافة الأنشطة.