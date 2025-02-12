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تقارير: الاتحاد والنصر يدخلان المنافسة على ضم محمد صلاح

12
FEBRUARY
2025
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أفادت تقارير بدخول أندية سعودية جديدة على خط المنافسة لضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اهتمام متزايد من كبار الأندية في دوري روشن السعودي.
 
ويقدم صلاح موسمًا استثنائيًا مع ليفربول، حيث لعب دورًا حاسمًا في نجاحات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، ما جعله محط أنظار الأندية الساعية لتعزيز صفوفها بأحد أبرز نجوم الكرة العالمية.
 
ووفقًا لتقارير إعلامية بريطانية، أبدى ناديا النصر والاتحاد السعوديان اهتمامهما بالتعاقد مع النجم المصري، لينضما بذلك إلى نادي الهلال، الذي بدوره بقوة لحسم الصفقة استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الصيف المقبل.
 
 وأشار موقع "CaughtOffside" إلى أن محمد صلاح لا يمانع فكرة اللعب في الدوري السعودي مستقبلاً، وأن الشروط الشخصية لن تشكل عائقًا، لكنه يرى أن الوقت الحالي ليس الأنسب لاتخاذ هذه الخطوة.
 
من جانبها، كشفت صحيفة "اليوم" السعودية أن الهلال يستعد لتقديم عرض ضخم يشمل راتبًا قياسيًا وعقدًا طويل الأمد، يضمن للنجم المصري الاستقرار المالي والمعنوي.
 
يأتي ذلك في ظل دخول صلاح الفترة الحرة التي تمنحه حرية التفاوض مع أي نادٍ دون الرجوع إلى إدارة ليفربول، وسط تقارير تشير إلى تعثر مفاوضات تجديد عقده مع "الريدز".
 
ويبقى مستقبل محمد صلاح محل ترقب كبير، خاصة في ظل إصرار الأندية السعودية على ضمه، وسعي ليفربول للحفاظ على خدمات نجمه الأول.
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