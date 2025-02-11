طليقة حكيمي: تحملت الكثير بسببه.. ولا أريد الحديث عنه

A + A -

كشفت الممثلة الإسبانية هبة عبوك طليقة النجم المغربي أشرف حكيمي أنه تحملت الكثير عندما كانت مرتبطة بنجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيرة إلى أنها لا تريد الحديث عن والد طفليها الآن.

وانفصل حكيمي عن الممثلة الإسبانية عقب اتهامه باغتصاب فتاة قبل عامين في العاصمة الفرنسية، وخرج مؤخراً للحديث عن طلاقه قائلاً بأن الانفصال عن هبة "أصعب قرار في حياته".

ولم يفوت الصحافيون الحاضرون مهرجان جوائز غويا 2025 المقام في غرناطة الإسبانية فرصة سؤال عبوك عن تصريحات طليقها، إذ نقلت "ماركا" قول الممثلة: كنت أقبل بأشياء عندما كنت مرتبطة بأشرف لن أقبل بها الآن.

وواصلت: لا أريد الحديث عنه وأفضل البقاء بعيداً عن أشرف، هو والد طفلي والحياة مليئة بالمنعطفات والتقلبات.