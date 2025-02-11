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الاتحاد الدولي للقوى يخضع العداءات لاختبار "إثبات أنوثة"

11
FEBRUARY
2025
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قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الاثنين، إلزام جميع العداءات الطامحات للمشاركة في منافسات الصفوة للسيدات، بإثبات أنهن إناث بيولوجيا من خلال مسحة الخد وفقا للقواعد الجديدة التي من المقرر اعتمادها.
 
ويتشاور الاتحاد الدولي لألعاب القوى مع اللاعبات بشأن تأثير التغييرات المقترحة، وكذلك اللوائح الخاصة بأهلية النساء المتحولات جنسيا والرياضيين ذوي الاختلافات في التطور الجنسي.
 
ومن شأن المقترحات الجديدة المساواة في المعاملة بين الرياضيات المتحولات جنسيا والرياضيات من ذوي اضطراب طيف التوحد، حيث يتعين على جميع الرياضيات الراغبات في الاستمرار أو البدء في المشاركة في منافسات الصفوة للسيدات إثبات أنهن إناث بيولوجيا من خلال مسحة الخد.
 
وتخضع الرياضيات لاختبار مسحة الخد مرة واحدة خلال مسيرتهن، بهدف البحث عن جين "أس أر واي"، والذي يوجد دائما تقريبا على الكروموسوم الذكري ويتم استخدامه كمقياس دقيق للغاية للجنس البيولوجي.
 
تطلب القواعد الحالية للرياضيين ذوي الاختلافات في التطور الجنسي، خفض مستويات هرمون التستوستيرون لديهم إلى أقل 5ر2 نانومول/لتر لمدة 6 أشهر على الأقل للتنافس في أي حدث رياضي دولي بفئة السيدات.
 
وكان شرط خفض مستويات هرمون التستوستيرون في السابق ينطبق فقط على الرياضيين الذين يتنافسون على مسافات تتراوح بين 400 متر وميل واحد.
ومن المتوقع أن يحدد الاتحاد الدولي لألعاب القوى خلال اجتماعه في الخامس من مارس المقبل موعد تقديم اللوائح الجديدة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
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