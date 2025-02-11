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اتحاد اليد المصري يُلزم الأندية بتوفير أجهزة إنعاش القلب

11
FEBRUARY
2025
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أصدر الاتحاد المصري لكرة اليد تعليمات لجميع الأندية المحلية بضرورة توفير جهاز صدمات القلب (إنعاش القلب) في المباريات التي تُجرى ضمن المسابقات المحلية.
 
وأوضح المركز الإعلامي للاتحاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعليمات الصحية التي فرضتها وزارة الشباب والرياضة لضمان سلامة اللاعبين أثناء المباريات.
 
وقال الاتحاد المصري لكرة اليد في بيانه اليوم الاثنين، إنه تم إرسال تعميم لجميع الأندية يشمل ضرورة تجهيز كل ملعب بمثل هذه الأجهزة، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف من قبل الفريق صاحب الأرض.
 
وأشار الاتحاد إلى أن هذه الإجراءات ستكون سارية على جميع الفئات، بما في ذلك منافسات الرجال والسيدات والمراحل السنية المختلفة.
 
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الاتحاد المصري على توفير أقصى درجات الحماية الطبية للاعبين، وذلك لضمان سلامتهم في جميع المباريات المحلية.
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