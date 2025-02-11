living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ديان لوفرين يتحدث عن مستقبل محمد صلاح في ليفربول

11
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف المدافع الكرواتي ديان لوفرين، صديق محمد صلاح المقرب وزميله السابق في ليفربول، عن رأيه في وضع عقد النجم المصري مع النادي الإنجليزي، مؤكدا أن الأخير "أقرب للمغادرة من البقاء" في ظل الجمود الحالي في مفاوضات التجديد.
 
ويعاني صلاح من حالة من الغموض بشأن مستقبله مع ليفربول، حيث لم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق حول تمديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل. 
 
على الرغم من الأداء القوي الذي يقدمه محمد صلاح هذا الموسم، إلا أن مسألة عقده لا تزال تشغل الأوساط الرياضية.
 
وفي تصريحات لموقع "وين وين" الإيطالي قال لوفرين: "صلاح يعتقد أن هناك أمورا مفقودة من جانب النادي، وأتمنى أن يتم حلها قريبا. لكن الواقع هو أنه أقرب للمغادرة من البقاء".
 
وأضاف: "استنتجت أن النادي لا يظهر له الاحترام الكافي، أو على الأقل ليس كما يعتقد أنه يستحق. هو يحب ليفربول كثيرا ويريد البقاء، ولكن هناك أمور خلف الكواليس يجب أن ننتظر لنرى كيف ستتطور".
 
وجاءت تصريحات لوفرين بعد أن ألمح صلاح أكثر من مرة إلى أن هذا قد يكون آخر موسم له مع النادي الإنجليزي، خاصة بعد تأكيده في أكثر من مناسبة أن مفاوضاته مع النادي لا تشهد أي تقدم.
 
ويذكر أن لوفرين الذي رحل عن ليفربول في 2020 إلى زنيت سانت بطرسبرغ، ما زال على تواصل مستمر مع صلاح.
 
ورغم مغادرته، أكد المدافع الكرواتي أنه يتمنى بقاء صلاح في النادي، قائلا: "الجميع يريد له البقاء، وأنا شخصيا أريد ذلك أيضا".
 
وفيما يتعلق باحتمالية انتقال صلاح إلى الدوري السعودي، قال لوفرين: "إذا قرر الرحيل، فلماذا لا؟ الدوري السعودي بدأ يصبح أكثر تنافسية. أعتقد أن صلاح سيكون واحدا من أكبر النجوم هناك، وسيجذب العديد من الجماهير".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   