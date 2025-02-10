living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زلزال يضرب هندوراس.. وميسي "لا يكترث" ويتألق

10
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، السبت، شمال هندوراس، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وهو ما أثار عدد من جماهير كرة القدم، بسبب تواجد الأسطورة ليونيل ميسي هناك.
 
وأدى الزلزال القوي إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي قبالة سواحل البحر الكاريبي شمال الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
 
وكان الحدث الزلزالي قادرا على التسبب في تقلبات خطيرة في مستوى سطح البحر وتيارات محيطية قوية وفقا للمركز الوطني للتحذير من تسونامي بالولايات المتحدة.
 
ولكن بالرغم من ذلك، تقرر المضي قدما بمباراة إنتر ميامي التحضيرية للموسم ضد نادي ديبورتيفو أوليمبيا الهندوراسي، كجزء من "جولة الأميركيتين التحضيرية".
 
وبدأ ميسي المباراة وتألق، بالرغم من مخاوف الزلزال، وسجل هدفا ومرر تمريرتين حاسمتين.
 
وأقيمت المباراة على ملعب تشيلاتو أوكليس الوطني في تيغوسيغالبا، على بعد حوالي 650 كم جنوب غرب مركز الزلزال.
 
ووفقا لصحفي إنتر ميامي فرانكو بانيزو، قال المتحدث باسم النادي: "لم يتم الشعور بأي شيء بالقرب من الملعب أو حوله في هندوراس".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   