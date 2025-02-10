زلزال يضرب هندوراس.. وميسي "لا يكترث" ويتألق

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ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، السبت، شمال هندوراس، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وهو ما أثار عدد من جماهير كرة القدم، بسبب تواجد الأسطورة ليونيل ميسي هناك.

وأدى الزلزال القوي إلى إطلاق تحذير من حدوث تسونامي قبالة سواحل البحر الكاريبي شمال الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وكان الحدث الزلزالي قادرا على التسبب في تقلبات خطيرة في مستوى سطح البحر وتيارات محيطية قوية وفقا للمركز الوطني للتحذير من تسونامي بالولايات المتحدة.

ولكن بالرغم من ذلك، تقرر المضي قدما بمباراة إنتر ميامي التحضيرية للموسم ضد نادي ديبورتيفو أوليمبيا الهندوراسي، كجزء من "جولة الأميركيتين التحضيرية".

وبدأ ميسي المباراة وتألق، بالرغم من مخاوف الزلزال، وسجل هدفا ومرر تمريرتين حاسمتين.

وأقيمت المباراة على ملعب تشيلاتو أوكليس الوطني في تيغوسيغالبا، على بعد حوالي 650 كم جنوب غرب مركز الزلزال.

ووفقا لصحفي إنتر ميامي فرانكو بانيزو، قال المتحدث باسم النادي: "لم يتم الشعور بأي شيء بالقرب من الملعب أو حوله في هندوراس".