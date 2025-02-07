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ليبرون يدخل التاريخ بفوز ليكرز على وريورز

7
FEBRUARY
2025
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صنع نجم السلة الأميركي ليبرون جيمس التاريخ بعدما أحرز 42 نقطة في فوز فريقه لوس أنجلوس ليكرز 120-112 على ضيفه غولدن ستيت وريورز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية، ليصبح اللاعب الوحيد إلى جانب مايكل جوردان الذي سجل 40 نقطة أو أكثر بعد تجاوزه 40 عاما.
 
واستحوذ ليبرون جيمس أيضا على 17 كرة مرتدة وهو أفضل رقم له هذا الموسم، كما قدم 8 تمريرات حاسمة وأحرز 6 رميات ثلاثية في أداء خيالي قاد به لوس أنجلوس ليكرز للفوز الرابع على التوالي والعاشر في آخر 12 مباراة.
 
وسجل مايكل جوردان 43 نقطة لفريق واشنطن ويزاردز ضد نيوجيرزي نيتس في 21 فبراير 2003، بعد 4 أيام من عيد ميلاده 40، وأتم جيمس عامه 40 في 30 ديسمبر الماضي.
 
 وأضاف أوستن ريفز لاعب ليكرز 23 نقطة وسجل غاب فينسنت 15 نقطة من 5 رميات ثلاثية.
 
وسجل ستيفن كري نجم غولدن ستيت وريورز 37 نقطة وقدم 7 تمريرات حاسمة، وأحرز 4 رميات ثلاثية في الربع الرابع الذي سجل خلاله 19 نقطة.
 
ولم يشارك جيمي باتلر الوافد الجديد لفريق وريورز في المباراة، ولا لوكا دونتشيتش لاعب ليكرز الجديد.
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