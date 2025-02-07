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مصر.. آرسين فينغر يطلق شرارة بدء مشروع "اكتشاف المواهب"

7
FEBRUARY
2025
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يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا للفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني التاريخي لفريق أرسنال الإنجليزي، ومدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لافتتاح مشروع اكتشاف المواهب وتنميتها في مصر.
 
وأشار الاتحاد المصري في بيان عبر حساباته الرسمية، الخميس، إلى أن المؤتمر سيعقد غدا الجمعة، وسيبدأ الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (9 بتوقيت غرينتش).
 
وأضاف أن المؤتمر سيقام في المقر الجديد لاتحاد كرة القدم المصري بمدينة السادس من أكتوبر، وسيحضره هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد الذي وجه الدعوة لفينغر لزيارة القاهرة لإطلاق شارة البدء في مشروع اكتشاف المواهب وتنميتها بمصر تحت إشراف الاتحاد الدولي.
 
ويهدف مشروع فيفا لتطوير المواهب لمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء على استغلال إمكانياتها بأفضل شكل ممكن، والحرص على تطوير مهارات اللاعبين، فضلا عن تطوير المدربين من خلال التدريبات والمساعدة في رفع مستوى منتخبات الرجال والسيدات حول العالم على المدى البعيد.
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