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الفيفا يمنع منتخبين من المشاركة في المسابقات الدولية

7
FEBRUARY
2025
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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف اتحادي الكونغو وباكستان، وحرمان منتخباتهما من المشاركة في المسابقات الدولية، حسبما أعلن مساء الخميس.
وقال الفيفا في بيان إن جمهورية الكونغو موقوفة بسبب "مشكلة خطيرة تتعلق بالتدخل في شؤون الاتحاد المحلي"، موضحا أنها تتعلق بتشكيل لجنة خاصة لتولي إدارة الاتحاد المحلي أنشأها وزير الرياضة أوغ نغويلونديليه لقيادة الاتحاد.
 
وأوضح مكتب مجلس الاتحاد الدولي للعبة في رسالة حصلت عليها "فرانس برس"، أن عضوية الكونغو موقوفة "حتى إشعار آخر"، مضيفا: "لن تتمكن المنتخبات الممثلة للاتحاد الكونغولي وكذلك الأندية التابعة له من المشاركة في المسابقات الدولية حتى يتم رفع الإيقاف".
 
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الكونغولي مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 في مارس المقبل ضد تنزانيا وزامبيا.
 
ويحتل المنتخب الكونغولي المركز الخامس الأخير من خسارتين، في المجموعة السادسة التي يهيمن عليها المغرب بالعلامة الكاملة في 3 مباريات، حيث انسحبت إريتريا.
 
من ناحية أخرى، تم تعليق عضوية باكستان بسبب عدم قيامها حتى الآن بمراجعة قوانينها الانتخابية.
 
وجاء في بيان الفيفا أن العقوبة سيتم رفعها "في حال أقر مؤتمر الاتحاد الباكستاني لكرة القدم النظام الأساسي المقدم من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم".
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