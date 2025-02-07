living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليفربول يسحق توتنهام وينتظر نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة

7
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حجز ليفربول حامل اللقب مقعده في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعدما سحق ضيفه توتنهام هوتسبير برباعية نظيفة، في إياب قبل النهائي، الخميس، ليعوض خسارته ذهابا بهدف.
 
وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 34، عندما أطلق كودي خاكبو تسديدة بالقدم اليمنى في الشباك بعد تمريرة عرضية من محمد صلاح.
 
وهز صلاح الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 51، بعد أن عرقل أنطونين كينسكي حارس توتنهام داروين نونيز.
 
ثم أضاف دومينيك سوبوسلاي الهدف الثالث من هجمة سريعة، واختتم فيرجيل فان ديك التسجيل بضربة رأس.
 
وكان نيوكاسل يونايتد قد تغلب على أرسنال 2-صفر، الأربعاء، مكررا فوزه ذهابا بنفس النتيجة ليتأهل لنهائي البطولة للمرة الثانية في 3 سنوات.
 
ويقام النهائي في 16 من شهر مارس المقبل.
 
وستكون المباراة النهائية الأولى في كرة القدم الإنجليزية للمدير الفني الهولندي أرني سلوت، الذي تولى مسؤولية تدريب ليفربول خلفا ليورغن كلوب قبل انطلاق الموسم.
 
وبهذا يبقي ليفربول، الفائز بكأس الرابطة 10 مرات، على آماله في الفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   