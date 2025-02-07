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توريس يقود برشلونة لدهس فالنسيا وبلوغ المربع الذهبي للكأس

7
FEBRUARY
2025
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سجل المهاجم فيران توريس 3 أهداف في أول نصف ساعة، ليقود برشلونة لفوز ساحق بنتيجة 5-صفر على مضيفه فالنسيا، في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا، الخميس.
 
وسجل توريس، الذي كان يلعب في مسقط رأسه ضد نادي طفولته، من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة الثانية، وعزز تقدم فريقه في الدقيقة 17 عندما تابع تسديدة لامين يامال التي ارتدت من القائم ليضع الكرة في الشباك.
 
وأحرز فيرمين لوبيز الهدف الثالث في هجمة مرتدة أخرى بعد 5 دقائق.
 
ثم جعل توريس النتيجة 4-صفر لبرشلونة بعد مرور نصف ساعة من البداية بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء.
 
وخفف الفريق الزائر من ضغطه بعد الاستراحة، لكن يامال نجح في إضافة الهدف الخامس في الدقيقة 59.
 
ولحق برشلونة بريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد، وغريمه التقليدي ريال مدريد، إلى الدور قبل النهائي، حيث من المقرر أن تقام القرعة الأربعاء.
 
وسبق للفريق الكتالوني التتويج بالكأس 31 مرة، وهو حامل الرقم القياسي في هذا الصدد، ويأتي خلفه أتلتيك بلباو حامل اللقب برصيد 24 بطولة، وريال مدريد ثالثا وله 20 لقبا.
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