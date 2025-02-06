living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رونالدو يكشف عن حلمه بعد الاعتزال.. هل يمكنك توقعه؟

6
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لا شك أن العديد من نجوم كرة القدم توجهوا بعد اعتزالهم "المستطيل الأخضر" إلى التدريب أو ربما مجرد الاستمتاع فقط بما جنوه من ثروة خلال مسيرتهم المهنية الحافلة، غير أن لكريستيانو رونالدو خططاً أخرى.
 
فقد كشف ساحر الكرة البرتغالي، خلال احتفاله بعيد ميلاده الأربعين اليوم الأربعاء أن حلمه امتلاك العديد من الأندية في المستقبل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
 
كما أوضح النجم الرياضي، الذي يواصل اللعب مع نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين، وتمثيل بلاده أيضا، أنه لا يرى نفسه في مجال التدريب أو الإدارة.
 
مجموعة من الأندية
لكنه أكد أنه يفضل امتلاك مجموعة من الأندية. وقال في تصريحين لقناة "كانال 11" البرتغالية :"لا يبدو من المنطقي أن أكون مديرا لنادي، وأنا بإمكاني أن أمتلك واحدا، لماذا أكون مديرا فنيا، أو مديرا رياضيا أو رئيسا تنفيذيا".
 
وتابع قائلا: "أنا واثق من أنني سأمتلك أحد الأندية.. بل سأقول لكم المزيد... لا أتمنى أن أمتلك ناديا واحدا، بل عدة أندية".
 
إذا سيتبع النجم البرتغالي خطوات اللاعب البرازيلي رونالدو الذي يمتلك حصة أغلبية في نادي ريال بلد الوليد الإسباني.
 
يذكر أنه من بين الأسماء الكبرى أيضا التي تمتلك أندية، ديفيد بيكهام، الذي يشارك في ملكية نادي إنتر ميامي.
 
كما قام كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بدوره، بشراء حصة أغلبية في نادي كان الفرنسي الصيف الماضي.`
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   